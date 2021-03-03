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Espreso.tvЭкономикаФонд гарантирования вкладов продаст главный офис банка "Аркада" за почти 1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов продаст главный офис банка "Аркада" за почти 1 млрд грн


фото: korrespondent
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на электронный аукцион главный офис банка "Аркада" за 971, 08 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, Фонд 4 марта выставит на открытый электронный аукцион имущественные права на офис банка площадью 14,1 тыс. кв.м и земельный участок под ним площадью 0,5 га, расположенных в центре Киева по ул. Ольгинской, 3А. Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи по английской модели аукциона.

Отмечается, что стартовая цена лота составит 971, 08 млн грн. Принять участие в торгах смогут как юридические, так и физические лица.

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