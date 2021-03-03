Фонд гарантирования вкладов продаст главный офис банка "Аркада" за почти 1 млрд грн

3 марта, 2021, 13:37

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на электронный аукцион главный офис банка "Аркада" за 971, 08 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, Фонд 4 марта выставит на открытый электронный аукцион имущественные права на офис банка площадью 14,1 тыс. кв.м и земельный участок под ним площадью 0,5 га, расположенных в центре Киева по ул. Ольгинской, 3А. Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи по английской модели аукциона.

Отмечается, что стартовая цена лота составит 971, 08 млн грн. Принять участие в торгах смогут как юридические, так и физические лица.

Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, было открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.

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