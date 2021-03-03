Экс-министру транспорта Рудьковскому вручили подозрение в похищении топ-менеджера газодобывающей компании, - СМИ
3 марта, 2021, 21:02
Бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому вручили подозрение о причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающей компании в 2012 году
Об этом РБК-Украина источник в правоохранительных органах.
По данным РБК-Украина, речь идет о похищении депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.
Подозрение экс-чиновнику вручили сегодня, 3 марта, поскольку его не было в Украине и он только что вернулся в Киев.
Также Рудьковскому сообщили о ходатайстве об избрании меры пресечения.
- Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла похищение топ-менеджера газодобывающей компании, к которому причастен бывший министр транспорта и связи.
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