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Espreso.tvСпортЭкс-футболист сборной Украины и "Барселоны" Чигринский может завершить карьеру ради работы скаута

Экс-футболист сборной Украины и "Барселоны" Чигринский может завершить карьеру ради работы скаута


фото: Getty Images
Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский может получить должность скаута в клубе, если решит завершить карьеру летом

Об этом сообщает SDNA .

Руководство АЕК хочет предложить 34-летнему Чигринскому работу скаута, если он примет решение завершить карьеру в конце этого сезона.

Первый вице-президент и управляющий директор АЕК Минас Лисандрос покинет греческий топ-клуб, поэтому боссы ищут новую команду менеджеров, которая будет руководить клубом. Чигринский подходит на роль скаута.

Украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. Всего в сезоне, который прошел, Дмитрий Чигринский провел 17 матчей, но результативными действиями не отличался. АЕК занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Греции.

Дмитрий Чигринский сыграл 29 матчей за сборную Украины. Также играл за донецкий "Шахтер", испанскую "Барселону", "Днепр" и запорожский "Металлург".

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