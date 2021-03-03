Экс-футболист сборной Украины и "Барселоны" Чигринский может завершить карьеру ради работы скаута

3 марта, 2021, 18:27

Защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский может получить должность скаута в клубе, если решит завершить карьеру летом

Об этом сообщает SDNA .

Руководство АЕК хочет предложить 34-летнему Чигринскому работу скаута, если он примет решение завершить карьеру в конце этого сезона.

Первый вице-президент и управляющий директор АЕК Минас Лисандрос покинет греческий топ-клуб, поэтому боссы ищут новую команду менеджеров, которая будет руководить клубом. Чигринский подходит на роль скаута.

Украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. Всего в сезоне, который прошел, Дмитрий Чигринский провел 17 матчей, но результативными действиями не отличался. АЕК занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Греции.

Дмитрий Чигринский сыграл 29 матчей за сборную Украины. Также играл за донецкий "Шахтер", испанскую "Барселону", "Днепр" и запорожский "Металлург".

В июле Чигринский продлил контракт с греческим АЕКом.