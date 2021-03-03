Директор "Оператора ГТС": Облгазы хотят платят нам, не хотят - не платят

3 марта, 2021, 22:23

Обл- и горгазы накопили задолженность на сумму около 1,6 млрд грн, поэтому "Оператор ГТС" добивается перечисления назначенных ему средств за распределение газа напрямую

Об этом заявил Сергей Макогон, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Сейчас задолженность облгазов составляет уже около 1,6 млрд грн. Это очень большая сумма. ... Чтобы решить нашу проблему, надо внедрить механизмы, которые будут гарантировать целевое использование средств облгазами. Потому что пока они если хотят - платят, не хотят - не платят", - сказал Макогон.

По его словам, 60% общей суммы задолженности имеют Донецкоблгаз и Тернопольгоргаз.

"Мы не можем понять, почему возникают эти долги. Они нам показывают, что потери в их сетях до 25%. Это означает, что четверть газа, который мы подаем в их сети, где-то теряется на пути к конечному потребителю. Статистическая информация говорит, что около 4% - это натуральные потери", - пояснил директор ООО.

Он подчеркнул, что речь идет только о двух должниках из 40 компаний, поэтому проблема не системная, а конкретных руководителей.

"Какое мы видим решение? Нужно ввести так называемые распределительные счета, когда население платит облгазам средства за распределение (там есть две платежки - газ и распределение). В тарифе облгазов 40% средств они должны уплатить нам за газ. Эта часть суммы должна идти напрямую нам, а часть - облгазам. Тогда у нас будет гарантия, что хотя бы часть средств мы получим", - настаивает Макогон.