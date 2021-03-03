Древнее озеро и "тюлень": марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты

3 марта, 2021, 18:12

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA прислал новые изображения с Марса. Марсоход продолжает свою миссию на Красной планете после посадки в середине февраля

Новые фотографии с Марса публикуются на сайте NASA.





NASA получило снимок с камеры, расположенной на мачте марсохода, которая помогает Perseverance во время передвижения.

На еще одном снимке зафиксирован вид на марсоход. На фото можно увидеть спектрометр PIXL, который марсоход будет использовать для определения химических элементов на планете.

Кроме селфи, марсоход Perseverance прислал на Землю фотографии горных пород и марсианского грунта. Этот снимок был сделан с помощью камеры в спектрометре PIXL.

NASA также получило от марсохода первую 360-градусную панораму Красной планеты, которая была сделана с помощью двух камер Mastcam-Z. Однако сплошную картинку сделали уже на Земле, составив 142 отдельных изображения.

А на этой фотографии зафиксирован так называемый тюлень. Это скалистый выступ, который заметили на панорамном фото Марса.

Марсоход также сфотографировал край кратера Езеро. Ученые считают, что когда-то этот кратер был заполнен водой, поскольку имеет воронкообразную дельту с отложениями, богатыми глиной.

Также NASA опубликовало еще несколько фотографий с Марса, которые были сделаны "левым" и "правым" глазом Mastcam-Z. Это камеры, которые расположены рядом друг с другом и направлены в одном направлении.

И в завершение, изображение, которое назвали "Фотографией недели" во время второй недели миссии марсохода Perseverance. На снимке можно увидеть марсианский грунт, который на вид похож на земную пустыню.

Напомним, марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможного древней жизни.

Позже NASA опубликовало первое видео с Марса. На нем зафиксирована посадка марсохода на планету.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram- канал: https://t.me/espresotb