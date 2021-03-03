Допинг и коррупция: знаменитый тренер Венгер назвал главные проблемы футбола

3 марта, 2021, 20:11

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер убежден, что допинг и коррупция - это главные проблемы футбола

Об этом сообщает Get French Football News.

По словам Венгера, также большой проблемой футбола является большое количество матчей, которые портят здоровье игроков.

"Допинг и коррупция. Также можно добавить количество матчей, проведенных за сезон, и связанные с этим риски для здоровья игроков. Нам нужно подумать, как можно изменить календарь. Нужно ответственно подходить к таким вопросам. Есть ли смысл во всех этих поездках во время пауз на матчи сборных? Соответствует ли это тому, как развивается общество? Одно из решений - проводить ЧМ, Евро и другие континентальные первенства каждые два года, а все остальное отменить. Люди хотят следить за матчами, действительно имеющими значение, и за действительно важными турнирами", - сказал Арсен Венгер.

В ноябре 2019 года Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. До этого француз тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под руководством француза команда трижды выигрывала чемпионат Англии и семь раз побеждала в Кубке Англии.

18 августа сообщалось, что Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов.

19 августа Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов.

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