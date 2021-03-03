Допинг и коррупция: знаменитый тренер Венгер назвал главные проблемы футбола
Об этом сообщает Get French Football News.
По словам Венгера, также большой проблемой футбола является большое количество матчей, которые портят здоровье игроков.
"Допинг и коррупция. Также можно добавить количество матчей, проведенных за сезон, и связанные с этим риски для здоровья игроков. Нам нужно подумать, как можно изменить календарь. Нужно ответственно подходить к таким вопросам. Есть ли смысл во всех этих поездках во время пауз на матчи сборных? Соответствует ли это тому, как развивается общество? Одно из решений - проводить ЧМ, Евро и другие континентальные первенства каждые два года, а все остальное отменить. Люди хотят следить за матчами, действительно имеющими значение, и за действительно важными турнирами", - сказал Арсен Венгер.
В ноябре 2019 года Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. До этого француз тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под руководством француза команда трижды выигрывала чемпионат Англии и семь раз побеждала в Кубке Англии.
- 18 августа сообщалось, что Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов.
- 19 августа Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов.
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