Договоренности о поставках вакцины от коронавируса достигли 30 млн доз, - Шмыгаль

3 марта, 2021, 15:15

Общие договоренности о поставках в Украину вакцин от коронавируса достигли 30 млн доз

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 3 марта, передает Еспресо.TV .

"В феврале мы начали кампанию по вакцинации против коронавируса. Как мы и обещали, все украинцы будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами в полной мере. В Украину прибыла эффективная вакцина компании AstraZeneca, в ближайшее время ожидаем Pfizer, общие договоренности по контрактам составили почти 30 млн доз на этот год", - подчеркнул он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.

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