Договоренности о поставках вакцины от коронавируса достигли 30 млн доз, - Шмыгаль
3 марта, 2021, 15:15
Общие договоренности о поставках в Украину вакцин от коронавируса достигли 30 млн доз
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 3 марта, передает Еспресо.TV .
"В феврале мы начали кампанию по вакцинации против коронавируса. Как мы и обещали, все украинцы будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами в полной мере. В Украину прибыла эффективная вакцина компании AstraZeneca, в ближайшее время ожидаем Pfizer, общие договоренности по контрактам составили почти 30 млн доз на этот год", - подчеркнул он.
- Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.
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