Для деоккупации Крыма нужны более действенные международные санкции, - Зеленский
Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве, передает "РБК-Украина"
"Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, касающиеся системных нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского Союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня" , - отметил Зеленский.
Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит Крымской платформы в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.
"Недавно Европейский Союз одобрил новый режим санкций за нарушение прав человека. Учитывая это я предложил внедрить такие же санкции к тем, кто творит произвол на оккупированном полуострове Крым. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельности" Крымской платформы ", - сказал Зеленский.
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