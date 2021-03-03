Бюджетное подразделение Turkish Airlines откроет рейсы в Украину

3 марта, 2021, 13:11

Лоукост-подразделение Turkish Airlines - AnadoluJet - откроет рейсы в Украину с 30 марта

Об этом сообщает avianews.com .

Согласно сообщению, AnadoluJet начнет полеты в Украину с 30 марта. Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться об 00:30 с прилетом в Киев в 2:30. Из Киева самолет будет вылетать в 3:25 и прилетать в Анкару в 5:25. Время в пути составит 2:00.

В издании отметили, что лоукост еще не открыл продажу билетов. Тарифы в системе бронирования имеют загрузить в ближайшее время.

AnadoluJet, как и Turkish Airlines, обслуживаться в киевском аэрпорт "Борисполь".

Отмечается, что особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоукост летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальным количеством мест - 189.