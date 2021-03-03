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Espreso.tvОбществоБолее 888 млн детей в мире продолжают страдать от срывов процесса образования из-за закрытия школ, - ЮНИСЕФ

Более 888 млн детей в мире продолжают страдать от срывов процесса образования из-за закрытия школ, - ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН обеспокоен ограниченным доступом к образованию детей из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.

Почти год не работают школы, в которых учатся 168 млн детей в мире, а каждый седьмой ребенок пропустил 75% занятий.

"Мы не можем позволить второй год ограниченного или даже внеклассного обучения для этих детей. Надо не жалеть усилий, чтобы оставлять школы открытыми, или сделать их приоритетом для открытия", - заявила исполнительный директор фонда Генриетта Фор.

ЮНИСЕФ отмечает, что более 888 млн детей продолжают страдать от плохого образования из-за полного или частичного закрытия школ.

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