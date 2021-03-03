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Байден продлил на год американские санкции против РФ из-за войны в Украине

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении указано, что ситуация вокруг Украины по-прежнему содержит серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

"Действия и политика, описанные в этих указах, до сих пор представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим меры, предусмотренные указами от 6 марта 2014 года, 20 марта 2014, 19 декабря 2014 и 20 сентября 2018 года должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года. Продлеваю их действие на один год", - говорится в документе.

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