Байден продлил на год американские санкции против РФ из-за войны в Украине

3 марта, 2021, 21:42

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии в отношении Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

В сообщении указано, что ситуация вокруг Украины по-прежнему содержит серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

"Действия и политика, описанные в этих указах, до сих пор представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим меры, предусмотренные указами от 6 марта 2014 года, 20 марта 2014, 19 декабря 2014 и 20 сентября 2018 года должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года. Продлеваю их действие на один год", - говорится в документе.