Американский чемпион после ожесточенного спора в соцсетях согласился на бой с Ломаченко

3 марта, 2021, 12:12

Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хейни заявил, что в апреле-мае готов встретиться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом Хейни написал в twitter.

Таким образом, обладатель "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) отреагировал на обвинения Ломаченко, что Хейни уходит с ним поединка.

"Я свободен в апреле или в начале мая", - написал Хейни.

В октябре 2020 года другой американец - Теофимо Лопес - одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Хейни владеет "регулярным" поясом организации.

I'm free end of April or early May https://t.co/Wm1n3navjB - Devin Haney (@Realdevinhaney) March 2, 2021

Напомним, 1 марта Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC Девином Хейни.

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