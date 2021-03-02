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Зеленский вскоре подпишет указ о реализации Стратегии развития органов правосудия, - ОПУ


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет указ о реализации трехлетней Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Об этом сообщает ОПУ.

Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации трехлетней Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, которая была представлена во время Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия".

"Вчера на форуме была представлена трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства. Для воплощения ее в жизнь я настроен ближайшее время подписать соответствующий указ", - сказал он.

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