За сутки в Украине от коронавируса вакцинировались 1764 человека

2 марта, 2021, 09:18

1764 лица привито против COVID-19 в сутки 1 марта 2021 года в Украине

Об этом сообщает Коронавирус_инфо.

С начала кампании привито 4905 человек, из них получили 1 дозу - 4905.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

- Винницкая область - 40 прививок;

- Волынская область - 100 прививок;

- Днепропетровская область - 70 прививок;

- Донецкая область - 180 прививок;

- Житомирская область - 109 прививок;

- Закарпатская область - 30 прививок;

- Запорожская область - 60 прививок;

- Ивано-Франковская область - 36 прививок;

- Киевская область - 50 прививок;

- Кировоградская область - 70 прививок;

- Луганская область - 70 прививок;

- Львовская область - 70 прививок;

- г. Киев - 70 прививок;

- Николаевская область - 80 прививок;

- Одесская область - 60 прививок;

- Полтавская область -100 прививок;

- Ровенская область - 20 прививок;

- Сумская область - 60 прививок;

- Тернопольская область - 80 прививок;

- Харьковская область - 60 прививок;

- Херсонская область - 90 прививок;

- Хмельницкая область - 40 прививок;

- Черкасская область - 40 прививок;

- Черновицкая область - 79 прививок;

- Черниговская область - 100 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

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