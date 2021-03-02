Ивано-Франковский театр сыграет спектакль в Чернобыле

Об этом сообщила пресс-служба театра в Facebook.

Коллектив запланировал показ спектакля "Сладкая Даруся".

Его покажут 3 марта в Северодонецке, в зале Луганского музыкально-драматического театра, а 5 марта показ состоится уже в Чернобыле, в Доме культуры. 4 марта состоится также встреча с бойцами ВСУ, во время которой покажут фрагмент драмы-реквиема "Нация".

"Эта поездка очень символична для нас. Мы едем из " красной " зоны в зону, приближенную к зоне боевых действий, и в зону отчуждения. Мы посетим воинскую часть, встретимся с нашими защитниками. Эта гастрольная поездка абсолютно альтруистическая, потому что мы хотим поддержать тех, кто обеспечивает нам спокойствие, а часто и беззаботность, ощущение безопасности и защищенности ", - заявил директор - художественный руководитель театра Ростислав Держипильский.

Он также добавил, что в зоне отчуждения с момента аварии на ЧАЭС в 1986 году не был ни один театр.

"Мы сыграем для самоселов и сотрудников зоны отчуждения. Будем играть в Доме культуры Чернобыля, больше известном тем, что именно там проходил суд над виновниками Чернобыльской аварии", - добавил режиссер.