Юрчишин подал заявление в ОГПУ и СБУ в связи с постом Рабиновича с Украиной без Крыма

2 марта, 2021, 17:36

Об этом он сообщил в Facebook.

"Решил поддержать и усилить инициативу коллеги из " Голоса " Романа Лозинского и помочь Службе безопасности Украины и Офису генерального прокурора бороться с коллаборационистами и российскими агентами. Подал заявление о преступлении, вероятно совершенном депутатом ОПЖЗ Рабиновичем, а именно о распространении в социальных сетях карты Украины без Крыма и оккупированных районов Донбасса ", - отметил Юрчишин.

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По его мнению, это уголовное преступление по части второй статьи 110 УК, умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, которое является представителем власти.

"Соответственно прошу принять заявление и в пределах 24 часов внести сведения в ЕРДР; начать досудебное расследование в отношении действий коллаборанта; предоставить мне подтверждение выполнения таких действий", - добавил нардеп.

Фото: Ярослав Юрчишин / Facebook

Напомним, 1 марта нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович обнародовал карту российских пропагандистов, где изображена Украина без оккупированного Россией Крыма. По классическому канону российской пропаганды карта делит Украину "на три сорта": украиноязычный запад, суржикоязычный центр и русскоязычные юг и восток.

В Киевском национальном лингвистическом университете заявили , что не создавали карты Украины по языковому признаку, которую обнародовал депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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