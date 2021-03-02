ВСУ взяли на вооружение крупнокалиберную винтовку Alligator
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.
По результатам государственных испытаний на вооружение ВС Украины принята многозарядная крупнокалиберная антиматериальная винтовка ручного заряжания Alligator. Все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками.
"Главная задача крупнокалиберного " Аллигатора "- уничтожение укреплений и техники противника, в том числе легкобронированной. Калибр 14,5х114. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность выстрела - до 2000 м. Максимальная дальность полета пули - до 7000 м. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту ", - говорится в сообщении.
Так, винтовки предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники противника, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.
По результатам государственных испытаний на вооружение ВС Украины принята многозарядная крупнокалиберная антиматериальная ...Опубликовано Министерство обороны Украины Вторник, 2 марта 2021 г.
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