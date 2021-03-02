Вопросы взаимодействия с НАБУ, САП, Офисом генпрокурора и СБУ перепоручили мне, - Смирнов
Об этом заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов заявил в интервью Цензор.
Смирнов в интервью отметил, что общается с Олег Татаров "исключительно по рабочим вопросам". На вопрос журналистов, обсуждал ли он с Татаровым подозрение от НАБУ и САП, Смирнов отметил:
"Я вообще избегаю общения об этом деле. Недавно были внесены изменения в распоряжение о распределении обязанностей. Вопросы взаимодействия с НАБУ, САП, органами прокуратуры, СБУ перепоручили мне. Поэтому, во избежание в действиях Татарова потенциального возможного конфликта интересов, мы не обсуждаем обстоятельства этого кейса".
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В то же время заместитель главы ОПУ не стал комментировать отказ Татарова отстраниться от дел на время расследования:
"Вопрос, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время проведения досудебного расследования, следует задать самому Олегу. Это личное и индивидуальное отношение к обстоятельствам дела. Он неоднократно под зданием суда делал заявления о том, что докажет свою невиновность. Стратегию самозащиты человек выбирает самостоятельно".
- 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.
- 21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.
- 23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.
- 30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для изъятия дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.
- Впоследствии НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.
- 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.
- 12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПГ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением"
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