Вопросы взаимодействия с НАБУ, САП, Офисом генпрокурора и СБУ перепоручили мне, - Смирнов

2 марта, 2021, 11:56

По словам заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, он стал заниматься правоохранительными органами после того как Олег Татаров получил подозрение от НАБУ

Об этом заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов заявил в интервью Цензор.

Смирнов в интервью отметил, что общается с Олег Татаров "исключительно по рабочим вопросам". На вопрос журналистов, обсуждал ли он с Татаровым подозрение от НАБУ и САП, Смирнов отметил:

"Я вообще избегаю общения об этом деле. Недавно были внесены изменения в распоряжение о распределении обязанностей. Вопросы взаимодействия с НАБУ, САП, органами прокуратуры, СБУ перепоручили мне. Поэтому, во избежание в действиях Татарова потенциального возможного конфликта интересов, мы не обсуждаем обстоятельства этого кейса".

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В то же время заместитель главы ОПУ не стал комментировать отказ Татарова отстраниться от дел на время расследования:

"Вопрос, почему он не напишет ходатайство об отстранении на время проведения досудебного расследования, следует задать самому Олегу. Это личное и индивидуальное отношение к обстоятельствам дела. Он неоднократно под зданием суда делал заявления о том, что докажет свою невиновность. Стратегию самозащиты человек выбирает самостоятельно".

18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю главы ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.

21 декабря заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров в сопровождении адвокатов пришел для вручения ему подозрения в Национальное антикоррупционное бюро. Также Татаров подал заявление о прекращении своих полномочий в должности.

23 декабря 2020 года заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента от Национального бюро в Службу безопасности Украины.

30 декабря ВАКС удовлетворил ходатайство ОГПУ об отзыве требования пресечения в виде ареста для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова по делу квартир для Нацгвардии.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в ОГПУ создают "формальные основания" для изъятия дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из подследственности ведомства.

Впоследствии НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Олега Татарова, поскольку досудебное расследование в нем должна проводить СБУ.

12 февраля нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственного бюро расследований заявление о сокрытии Офисом президента пребывания в должности заместителя руководителя ОПГ Олега Татарова, он считает, что это "уголовным правонарушением"

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