Весь прогресс в борьбе с коронавирусом может быть уничтожен новыми штаммами, - ЦКЗ США

2 марта, 2021, 18:05

В США обеспокоены агрессивным наступлением новых штаммов коронавируса, что может свести на нет весь прогресс в борьбе с пандемией

По словам директора Центров США по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) Рошель Валенски, после нескольких недель снижения заболеваемости COVID-19 в США количество новых случаев инфицирования снова начало увеличиваться, пишет CNN .

На прошлой неделе зафиксировали примерно на 2% больше случаев COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей. Средненедельный показатель смертности также вырос более чем на 2%, достигнув отметки в почти 2000 смертей в сутки.

"Пожалуйста, выслушайте меня: с текущим уровнем заболеваемости с распространением вариантов мы можем полностью утратить с трудом добытые нами позиции", - сказала Валенски.

Руководительница ЦКЗ призвала штаты, которые начали ослаблять карантинные меры, не отменять требования об обязательном ношении защитных масок и другие меры, которые работают.

"Я действительно обеспокоена сообщениями о том, что все больше штатов отменяют санитарные мероприятия, которые мы рекомендовали для защиты людей от COVID-19", - сказала она.

"В результате вакцинация - это то, что поможет преодолеть пандемию. Чтобы добиться этого, нам нужно вакцинировать как можно больше людей", - добавила Валенски.

Согласно прогнозу ЦКЗ очень заразный штамм коронавируса B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, станет доминирующим штаммом в США уже в марте.

По данным ЦКЗ, в США зарегистрировано более 2460 случаев заражения новыми мутациями коронавируса. В подавляющем большинстве этих случаев - в более чем 2400 - это британский штамм B.1.1.7.

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