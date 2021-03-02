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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области полицейского и двух людей подозревают в истязании парня

В Житомирской области полицейского и двух людей подозревают в истязании парня


фото: glavcom
Полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области и двум лицам сообщено о подозрении по фактам пыток, совершенных по сговору группой лиц

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия в январе двух юношей, которые двигались вечером между населенными пунктами одного из районов области, остановила группа лиц и сразу начала бить руками и ногами, заставляя стоять на коленях. Они требовали признаться в угоне автомобиля.

Впоследствии к ним прибыл автомобиль патрульной полиции. Коп достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из парней, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля. После этого полицейский ударил потерпевшего рукояткой пистолета в голову.

Сейчас решается вопрос о мерах пресечения обвиняемым.

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