В заповеднике Аскания-Нова, на Херсонщине, за неделю погибли 369 перелетных птиц

2 марта, 2021, 20:03

С 24 февраля на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибли 369 перелетных птиц

Об этом во время брифинга заявила заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области Наталья Клим, передает Укринформ .

"С 24 февраля по 1 марта на территории биосферного заповедника " Аскания-Нова " зарегистрирована гибель 369 голов диких перелетных птиц. То есть, пока мы ожидаем результаты экспертиз (по предыдущему случаю, - ред.), у нас еще происходит падеж", - сообщила она .

Клим отметила, что найдены мертвыми 158 грачей, 59 огарей, 61 кряква, 70 галок, 6 гусей белолобых, 5 канюков обычных, 2 ястреба больших, обнаружено по одному трупу казарки красноволой, орлана-белохвоста, канюка степного, кречета, зимняка, ястреба малого, луня лугового, журавля серого. Тела погибших птиц сожжены в биотермической яме.

По ее словам, в настоящее время известно: это не птичий грипп и не ньюкаслская болезнь птицы.

Клиническая картина гибели птиц такая же, как наблюдалась 23 февраля, когда специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили 187 трупов птиц. Есть подозрение отравления, однако пока еще ожидают результатов экспертиз, которые проводятся в Научном центре превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени Медведя.

Клим добавила, что 1 марта было отобрано и направлено на исследование зерно, которое обнаружили на полях вблизи мест падежа птицы, чтобы определить, было ли оно протравленное.

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