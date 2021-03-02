В Запорожье на Днепре двое детей провалились под лед: девочку спасли, мальчик погиб
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.
"Сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли из воды тело 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла 2 марта в 14:29 в Заводском районе города. Дети были на расстоянии 20 метров от берега.
Отмечается, спасенную рыбаками девочку передали медикам. В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет, почему дети без присмотра взрослых гуляли на реке.
Фото: zp.dsns.gov.ua
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