В ВОЗ считают нереалистичными прогнозы о победе над COVID-19 до конца года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Невозможно думать, что мы покончим с этим вирусом до конца года", - сказал Райан.

Сейчас в центре внимания ВОЗ стоит вопрос, как удержать на низком уровне передачу вируса.

"Если вакцины начнут влиять не только на смертность и госпитализацию, но и на динамику передачи и риск передачи, то я считаю, что мы ускорим темпы борьбы с этой пандемией", - добавил он и отметил необходимость контролировать распространение вируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что рост числа случаев заболевания "разочаровывает, но не удивительно", и призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения инфекции.

Он сказал, что странам еще слишком рано полагаться исключительно на программы вакцинации.

"Если страны полагаются исключительно на вакцины, они совершают ошибку", - отметил Гебреисус.

Он подверг критике развитые страны за накопление доз вакцин в ущерб поставок препарата бедным государствам.

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