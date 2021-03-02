В Украине утвердили все областные бюджеты и бюджет Киева, - Минфин
2 марта, 2021, 12:05
В Украине по состоянию на начало марта утверждены все областные бюджеты и бюджет города Киева
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, по состоянию на 1 марта утверждены все областные бюджеты и бюджет города Киева.
В то же время отмечается, что 17 бюджетов органов местного самоуправления остаются утвержденными.
В пресс-службе подчеркнули необходимость ускорения процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об этом в Минфин с целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы.
- Напомним, по итогам 2020 года с государственного бюджета на счета местных бюджетов поступило более 130 млрд грн субвенций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти