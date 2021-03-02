В Украине утвердили все областные бюджеты и бюджет Киева, - Минфин

2 марта, 2021, 12:05

В Украине по состоянию на начало марта утверждены все областные бюджеты и бюджет города Киева

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 марта утверждены все областные бюджеты и бюджет города Киева.

В то же время отмечается, что 17 бюджетов органов местного самоуправления остаются утвержденными.

В пресс-службе подчеркнули необходимость ускорения процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об этом в Минфин с целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы.

Напомним, по итогам 2020 года с государственного бюджета на счета местных бюджетов поступило более 130 млрд грн субвенций. Источник: https://biz.censor.net/n3250900

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