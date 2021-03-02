В Украине растет смертность от COVID-19, - Национальная академия наук

2 марта, 2021, 22:18

В Украине наблюдается рост смертности от коронавируса COVID-19

Об этом сообщает в обзоре эпидемической ситуации за 23 февраля - 1 марта 2021 года Национальная академия наук Украины .

"Количество летальных исходов начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - сообщают в НАН Украины.

При этом ученые отмечают, что рост смертности в официальной статистике не связан с задержками обнародования данных, поскольку задержки наполнения реестра являются пока минимальными как для результатов тестирования, так и для регистрации летальных случаев.

"Общая летальность новых случаев продолжает расти и достигла 2,8%. Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, - 89% ", - уточнили в НАН Украины.

Ученые отметили, что оценка ассоциированной с СOVID-19 избыточной смертности, построенная по региональным данным Госстата, в 2020 году составила 40-60 тыс. смертей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине зафиксированы "европейский итальянский" и "испанский" штаммы коронавируса.

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