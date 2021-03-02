В Украине происходит антивакцинальная вакханалия, - Степанов
Об этом министр заявил в эфире одного из телеканалов, передает Liga.
"Если вы посмотрите, то последние два месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились COVID- коллаборационисты - они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтобы как можно меньший процент людей вакцинировался", - отметил Степанов .
Он подчеркнул, что сейчас в Минздраве цель привить не менее 60% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет и он сам лично вакцинировался, чтобы "максимально стимулировать людей и развеять те фейки, глупости, которые есть в стране относительно качества и эффективности вакцины".
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