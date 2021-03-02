В Украине более 44 тыс. человек записались на вакцинацию от COVID-19 - Степанов
2 марта, 2021, 12:08
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по состоянию на 1 марта на вакцинацию в Украине записались более 44 тыс. Человек
Об этом он сказал во время брифинга, передает РБК-Украина.
На вакцинацию в Украине записались более 44 тыс. человек. Активно люди записываются в очередь за мобильное приложение "Дия".
По его словам, за неполный день в очередь через портал записались 5 280 человек, из контакт-центр - 671, через портал "Дия" - 38 531 человек.
- Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов считает, что сейчас появилась большое количество людей, которые хотели бы сорвать вакцинацию.
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