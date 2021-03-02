В Ривном девочка выпила 40 таблеток парацетамола, полиция открыла производство

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В полицию 28 февраля около 19 часов сообщили медики " скорой ", они оказывали помощь 11-летней девочке, которая накануне выпила 40 таблеток " парацетамола ", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, в семье при этом конфликтов не возникало. Ни в каких группах в соцсетях девочка не участвовала.

Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего) продолжается тщательная проверка.

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