В Одесской области мать полтора месяца морила голодом трехлетнюю дочь
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О семье, которая перестала появляться на людях, ранее в полицию сообщили ее соседи.
"То, что увидели правоохранители и представители соцслужбы, попав в квартиру матери-одиночки, их ошеломило. Своим бездействием гражданка, которая проживала с ребенком одна и получала от государства помощь на его содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую дочь. Свой поступок хозяйка объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка. Женщина и девочка, которая от безысходности начала есть побелку со стен, немедленно были госпитализированы, а в дальнейшем изъята из семьи ", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования, начатого по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины, было установлено, что мать не выполняла установленные законом обязанности по заботе о здоровье и физическом развитии малолетнего ребенка без уважительных на то причин.
Уточняется, что это привело к тому, что девочка получила значительный дефицит массы тела и начала отставать в развитии.
Правоохранителями было доказано, что в действиях фигурантки усматриваются правонарушения, предусмотренные ч.2. ст.136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст.126-1 (Домашнее насилие) УК.
"Дождавшись результатов экспертиз, которые были назначены в рамках следствия по указанным статьям, фигурантке сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав", - говорится в сообщении.
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