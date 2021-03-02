В НБУ объяснили, как банковская система будет работать 8 марта

2 марта, 2021, 14:05

Украинские банки будут самостоятельно определять порядок работы в выходной день 8 марта

Об этом пресс-служба Национального банка Украины сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, в официальный выходной 8 марта система электронных платежей Национального банка (СЭП) будет работать в режиме 23/7. Поэтому, независимо от праздничных и нерабочих дней банки смогут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно.

"Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - пояснили в пресс служба.

В НБУ добавили, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего дня - 9 марта 2021 года.

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