В НБУ объяснили, как банковская система будет работать 8 марта
Об этом пресс-служба Национального банка Украины сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, в официальный выходной 8 марта система электронных платежей Национального банка (СЭП) будет работать в режиме 23/7. Поэтому, независимо от праздничных и нерабочих дней банки смогут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно.
"Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины", - пояснили в пресс служба.
В НБУ добавили, что банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего дня - 9 марта 2021 года.
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