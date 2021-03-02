В матче против "Ингульца" было ужасное поле, когда играли с "Динамо", - оно вообще плыло: игрок "Десны" Мостовой в "Футбольном формате"

2 марта, 2021, 18:31

Защитник черниговской "Десны" Андрей Мостовой рассказал об ужасном состоянии футбольных полей после зимней паузы в чемпионате Украины

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

Мостовой признался, что он не жалуется на состояние полей, ведь команды были в равных условиях.

"В этот вечер играли на ужасном поле (газон стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского). Когда была встреча с " Динамо ", - вообще плыло, было мягкое. Но грех жаловаться, мы играли с соперником в равных условиях. " Ингулец " играл с сильными командами. Мы настраивались серьезно. Когда забили первый гол, стало легче в защите. Затем второй, третий ... Игра для "Десны" сложилась по идеальному сценарию. Первый гол - это, по моему мнению, ключевой момент матча. После него сразу спало напряжение, команда начала действовать более раскованно ", - сказал Андрей Мостовой в интервью " Футбольному формату ".

В этом сезоне 33-летний Мостовой провел за "Десну" 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Футболист выступает на позиции левого защитника.

Напомним, 26 февраля в первом матче 16-го тура "Десна" уверенно победила "Ингулец" .

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