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В Киеве столкнулись Lanos и Ford: в направлении проспекта Победы образовалась пробка

В Шевченковском районе столицы на улице Туполева произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Киеве столкнулись Lanos и Ford. В Шевченковском районе столицы на улице Туполева произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель Lanos осуществлял разворот, в то время со стороны проспекта Победы ехал Ford, произошло столкновение ", - говорится в сообщении.

Водителей осмотрели медики, оба серьезных травм не получили. От госпитализации водители отказались.
На месте работает полиция.

Образовался затор в направлении проспекта Победы.

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