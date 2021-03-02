В Киеве столкнулись Lanos и Ford: в направлении проспекта Победы образовалась пробка

2 марта, 2021, 10:39

В Шевченковском районе столицы на улице Туполева произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Киеве столкнулись Lanos и Ford. В Шевченковском районе столицы на улице Туполева произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Lanos осуществлял разворот, в то время со стороны проспекта Победы ехал Ford, произошло столкновение ", - говорится в сообщении.

Водителей осмотрели медики, оба серьезных травм не получили. От госпитализации водители отказались.

На месте работает полиция.

Образовался затор в направлении проспекта Победы.

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