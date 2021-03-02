В Киеве могут временно перекрыть движение в центре 2-3 марта

"2-3 марта в связи с рабочим визитом в Украину президента Европейского Совета Шарля Мишеля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города", - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" государственная охрана осуществляется относительно глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

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