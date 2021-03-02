В Аргентине нашли останки древнейшего титанозавра в мире

2 марта, 2021, 14:29

Палеонтологи из Национального совета по научно-технических исследований Аргентины нашли останки титанозавра, которым 140 миллионов лет

Об этом сообщает CNN.

Ученые обнаружили окаменелые кости травоядного титанозавра Ninjatitan zapatai южнее аргентинского города Неукен.

По словам палеонтологов, благодаря находке стало понятно, что титанозавры как группа появились раньше, чем считалось.

"Это самый старый (титанозавр, - ред.) не только в Аргентине, но и во всем мире. Остатки титанозавров находят в разных уголках мира, но старые, о которых было известно до сих пор, были более близкими к настоящему, чем эта находка", - заявил исследователь Пабло Галлина.

Отмечается, что высота Ninjatitan zapatai составляла около 20 метров.

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