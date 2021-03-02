Укрзализныця намерена сократить треть штата центрального офиса
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", - цитирует пресс-служба слова председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.
В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.ир
"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизоваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти