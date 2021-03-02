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Укрзализныця намерена сократить треть штата центрального офиса


фото: 5.ua
Укрзализныця в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя", - цитирует пресс-служба слова председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

В то же время он подчеркнул, что никаких действий по оптимизации рабочих профессий не произойдет.ир

"Еще раз подчеркиваю: производственные профессии не будут оптимизоваться. Наоборот сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью", - подчеркнул он.

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