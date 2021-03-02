Украинцы смогут подать жалобу в Госпродпотребслужбу онлайн: Минцифры работает над созданием сервиса

2 марта, 2021, 15:55

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей совместно с Министерством цифровой трансформации работает над двумя проектами по защите потребителей и безопасности пищевых продуктов

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Госпродпотребслужба готовится к внедрению проектов цифровой трансформации защиты потребителей и цифровой трансформации безопасности пищевых продуктов.

Так, проект Е-потребитель предоставит возможность потребителям подавать жалобы онлайн в несколько кликов. Кроме того, проект предусматривает создание службы поддержки потребителей.

Второй проект, Е-продукты, предусматривает возможность электронной регистрации операторов мощностей рынка и проведения экспертиз, выдачи электронных сертификатов и разрешений, создания и модернизации информационных систем автоматизации работы фито- и ветеринарных лабораторий, контроля за инфекциями, введения интерактивной публичной системы с доступом к информации о требованиях безопасности к пищевым продуктам и доступа к внешним рынкам.

По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы по диджитализации Анатолия Вовнюка, эти проекты автоматизируют и значительно ускорят процессы, позволят получать услуги в электронном формате быстро, прозрачно и без очередей.