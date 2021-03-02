Украинцы смогут подать жалобу в Госпродпотребслужбу онлайн: Минцифры работает над созданием сервиса
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Госпродпотребслужба готовится к внедрению проектов цифровой трансформации защиты потребителей и цифровой трансформации безопасности пищевых продуктов.
Так, проект Е-потребитель предоставит возможность потребителям подавать жалобы онлайн в несколько кликов. Кроме того, проект предусматривает создание службы поддержки потребителей.
Второй проект, Е-продукты, предусматривает возможность электронной регистрации операторов мощностей рынка и проведения экспертиз, выдачи электронных сертификатов и разрешений, создания и модернизации информационных систем автоматизации работы фито- и ветеринарных лабораторий, контроля за инфекциями, введения интерактивной публичной системы с доступом к информации о требованиях безопасности к пищевым продуктам и доступа к внешним рынкам.
По словам заместителя главы Госпродпотребслужбы по диджитализации Анатолия Вовнюка, эти проекты автоматизируют и значительно ускорят процессы, позволят получать услуги в электронном формате быстро, прозрачно и без очередей.
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