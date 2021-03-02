Турция смягчает карантин, несмотря на всплеск новых мутаций коронавируса
Как пишет Reuters , во вторник, 2 марта, в Турции позволили работу ресторанов, кафе и баров и вернули учеников в школы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне вечером объявил о смягчении карантина в некоторых регионах. Комендантский час в выходные отменен в провинциях с низким и средним уровнем риска заражения COVID-19.
Согласно его решению по всей Турции возобновили очное обучение дошкольные и начальные школы, а также 8-12 классы. В провинциях с низким и средним уровнем риска позволили открыть и среднюю школу.
Власть Турции решилась на смягчение действующих карантинных ограничений, несмотря на то что в стране возобновился рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в Турции обнаружили почти 10 000 случаев коронавируса, что является самым высоким суточным показателем с 11 января.
"Число случаев заражения мутировавшим вирусом постоянно растет. Мы не видим условий для возвращения к старой " нормальности ". Политические и экономические интересы не должны преобладать над человеческой жизнью и наукой", - заявили в Ассоциации врачей Турции.
В Турции с населением 83 млн человек зарегистрировали более 2 700 000 случаев заражения коронавирусом, общее количество умерших достигло 28 638.
Общее количество случаев COVID-19 в мире превысило 115 000 000.
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