Тренер из США рассказал, какой украинский боксер станет новым чемпионом мира

2 марта, 2021, 15:15

Американский тренер Мэнни Роблес заявил, что украинский боксер Сергей Богачук обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать чемпионом мира

Об этом Роблес заявил во время эфира на Luckypunch.net в Instagram.

По словам американца, который тренирует украинского боксера средней весовой категории (до 72,6 кг), Сергей Богачук станет следующим чемпионом мира из нашей страны.

"Сергей классный боксер, очень дисциплинированный, умный. У него есть цель, к которой он идет. Для него очень важна его семья, его страна, это его мотивация. Сергей очень тяжело работает, ведь хочет сделать счастливой свою семью. И соперникам трудно боксировать против него из-за такой мотивации. Эта мотивация рано или поздно приведет его к поясу чемпиона мира", - сказал Роблес, который летом 2019 года помог американцу Энди Руису сенсационно победить британца Энтони Джошуа и стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

4 марта Сергей Богачук, который выиграл все свои 18 боев нокаутом, проведет в США поединок против американца Брэндона Адамса.

25 февраля Мэнни Роблес заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко вернет себе чемпионские титулы в легком весе.

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