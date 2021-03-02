Тренер ПСЖ рассказал, кто станет главной футбольной звездой после Роналду и Месси

2 марта, 2021, 13:15

Главный тренер французского ПСЖ Почеттино заявил, что француз Килиан Мбаппе скоро станет лучшим футболистом мира

Об этом сообщает Le Parisien.

По словам тренера, у форварда парижан есть все необходимое, чтобы стать преемником главных звезд футбола последних 15 лет - аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

"У него есть потенциал для этого. Единственное, чего ему не хватает, - это время. Мы не можем ускорить процесс. Но я думаю, что Килиан уже один из лучших игроков в мире. Ему понадобится время, чтобы заработать репутацию и получить признание, которого он заслуживает и которое обязательно получит", - сказал Почеттино.

22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 31 матч, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

16 февраля Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.

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