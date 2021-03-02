Тренер ПСЖ рассказал, кто станет главной футбольной звездой после Роналду и Месси
Об этом сообщает Le Parisien.
По словам тренера, у форварда парижан есть все необходимое, чтобы стать преемником главных звезд футбола последних 15 лет - аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
"У него есть потенциал для этого. Единственное, чего ему не хватает, - это время. Мы не можем ускорить процесс. Но я думаю, что Килиан уже один из лучших игроков в мире. Ему понадобится время, чтобы заработать репутацию и получить признание, которого он заслуживает и которое обязательно получит", - сказал Почеттино.
22-летний Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл за парижан 31 матч, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.
- 16 февраля Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось сделать хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти