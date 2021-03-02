Синоптик Наталья Диденко о погоде 3 марта: ожидается сильный ветер и солнце

2 марта, 2021, 18:38

В Украину 3 марта придет антициклон, ожидается дождь, солнце и сильный ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Среда и четверг в Украине будут в обнимочку с антициклоном Jacqueline, поэтому будет преобладать ближайшие два дня сухая погода. И не просто сухая, а с солнцем", - отметила она.

Jacqueline, или Жаклин, пораспихивает и разгонит фронты и циклоны на окраине, поэтому осадки в Украине 3 марта маловероятны.

В среду повеет, а то и сильнее подует ветер западного происхождения.

Температура воздуха в среду в течение дня +5 °C ... +10 °C, на востоке и северо-востоке +2 °C ... +5 °C.

В четверг потеплеет до +6 °C ... +13 °C, в западных областях до +10 °C ... +15 °C.

В Киеве 3 марта игривая Jacqueline организует солнышко и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем предполагается до +6 °C, 4 марта до +11 °C.

В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

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