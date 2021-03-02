Стало известно о втором погибшем в зоне ООС 28 февраля

2 марта, 2021, 13:57

Официальной причиной гибели 19-летнего военнослужащего Андрея Мирчи указано неосторожное обращение с оружием

Об этом сообщает издание kolo.news со ссылкой на заместителя военного комиссара Полтавской области.

19-летний солдат 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Андрей Мирча погиб 28 февраля.

"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - отметил заместитель военного комиссара Эдуард Бородай.

Андрей Мирча был из села Степановка Семеновского района Полтавщины. Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. Андрей был самым старшим из пяти детей в семье.

Напомним, 28 февраля от пули врага погиб младший сержант морской пехоты Сергей Моисеенко

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