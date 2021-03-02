Стало известно о втором погибшем в зоне ООС 28 февраля
2 марта, 2021, 13:57
Официальной причиной гибели 19-летнего военнослужащего Андрея Мирчи указано неосторожное обращение с оружием
Об этом сообщает издание kolo.news со ссылкой на заместителя военного комиссара Полтавской области.
19-летний солдат 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Андрей Мирча погиб 28 февраля.
"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - отметил заместитель военного комиссара Эдуард Бородай.
Андрей Мирча был из села Степановка Семеновского района Полтавщины. Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. Андрей был самым старшим из пяти детей в семье.
- Напомним, 28 февраля от пули врага погиб младший сержант морской пехоты Сергей Моисеенко
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