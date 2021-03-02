Стало известно, когда состоится перенесенный дебютный бой украинца в UFC
2 марта, 2021, 20:39
В мае украинский боец Денис Бондарь проведет свой дебютный поединок в UFC
Об этом сообщает isport.ua .
Поединок состоится 22 мая 2021 года в американском Лас-Вегасе. Украинец выступит на UFC Fight Night 192. Соперником Дениса Бондаря будет американец Виктор Родригес.
6 февраля на турнире Fight Night 184 украинец должен был дебютировать в UFC. Денис Бондарь должен был встретиться в октагоне с американцем Оди Осборном.
28-летний Бондарь становился чемпионом в WWFC. Украинец является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На профессиональном уровне провел 13 поединков, одержал 12 побед.
- 25 января украинский боец Денис Бондарь подписал контракт с UFC .
- 3 февраля стало известно, что первый поединок Бондаря в UFC перенесен.
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