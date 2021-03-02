США вводят санкции против России из-за отравления и заключения Навального
Об этом сообщает CNN .
Об этом объявил официальный представитель администрации США во время телефонного брифинга с журналистами.
США присоединились к санкциям, введенным до этого ЕС и Великобританией, Ограничения распространяются на физических и юридических лиц из России. Деятельность 14 организаций, причастных к производству биологических и химических веществ, признают такой, что противоречит интересам национальной безопасности США.
Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что санкции - сигнал того, что администрация президента Джо Байдена будет относиться к России иначе, чем администрация его предшественника Дональда Трампа. Чиновники также заявили, что новые ограничения основываются на выводах американской разведки, которая уверена в причастности РФ к отравлению Алексея Навального.
Ранее Евросоюз ввел санкции против российских генпрокурора, главы Следственного комитета, председателя Росгвардии и директора Федеральной службы исполнения наказаний из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Глава МИД России Сергей Лавров уже успел пригрозить США "однозначным ответом" на санкции против РФ.
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