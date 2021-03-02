Среди претендентов на пост главы САП прокурор Грищук, который подписал подозрение Татарову

2 марта, 2021, 13:00

Нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры выберут среди 111 претендентов

Об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина .

Всего на должность руководителя САП получили 111 заявлений, на заместителя - 90, начальника отдела - 75. На вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуры подалось 169 кандидатов, однако 41 кандидата комиссия не допустила по формальным основаниям. Поэтому в конкурсе на должности будут участвовать в общем 128 претендентов.

На пост главы САП претендуют том числе действующий и.о. руководителя Максим Грищук, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко, глава комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин, экс-руководитель Управление спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и председатель правления ТИ Украина Андрей Вишневский.

Также на должность подают руководитель первого подразделения детективуив НАБУ Елена Кроловецкая и заместитель руководителя подразделения бюро Тарас Филоненко.

Кроме Грищука, известного тем, что подписал подозрение Олег Татаров, среди претендентов есть Роман Симкив - главный прокурор по газовому делу нардепа-беглеца Алексанра Онищенко, экс-нардепа Николая Мартыненко (завладение средствами ГП ВостГОК и Энергоатом), экс-нардепа Микитася о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии, в том числе выход на первое подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову до изменения группы прокуроров; одесского бизнесмена Вадима Альперина (злоупотребления на таможне), экс-начальника Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина (завладение сигаретами).

Прокурор Козачина вел дело ОАСК по захвату власти в стране. Также он отметился делом экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива и его братьев на 260 млн грн; делом банка олигарха Олега Бахматюка на 1,2 млрд грн; делом проекта "Стена"; делом "бриллиантовых прокуроров".



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