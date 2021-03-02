Следующий соперник Лопеса отметил истинную причину поражения Ломаченко в главном бою в карьере

2 марта, 2021, 10:40

Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что украинец Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу из-за нехватки мотивации

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала FightHype.

По словам Камбососа, который станет следующим соперником Лопеса, Ломаченко проиграл американцу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), поскольку потерял мотивацию на ринге.

"В отличие от Ломаченко, я голоден на победы. И я считаю, что у него не было никакой мотивации перед этим боем. С ним покончено. Он получил свои деньги. У него больше нет стимула. Вот почему я не думаю о деньгах. Ребята поднимаются на вершину, начинают зарабатывать большие деньги, но потом они лишаются мотивации ", - сказал Камбосос, который является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).

Теофимо Лопес, кроме звания чемпиона мира IBF, владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые он в октябре прошлого года отобрал у украинца Василия Ломаченко.

9 февраля стало известно, что Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа.

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