Следком Беларуси инициирует экстрадицию Тихановской
"Тихановская пока объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении на сайте СК Беларуси.
В ведомстве утверждают, что сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановськой готовятся к массовым беспорядкам и захват зданий государственных органов на территории Гомеля".
Ранее Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета. Их обвиняют в создании "экстремистского формирования" и руководства им с целью захвата государственной власти. В середине октября в Беларуси объявляли Тихановскую в межгосударственный розыск (включая территорию РФ).
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