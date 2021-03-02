Следком Беларуси инициирует экстрадицию Тихановской

2 марта, 2021, 12:05

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской, которая была вынуждена уехать в Литву после президентских выборов в стране

"Тихановская пока объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - говорится в сообщении на сайте СК Беларуси.

В ведомстве утверждают, что сотрудники правоохранительных органов "получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановськой готовятся к массовым беспорядкам и захват зданий государственных органов на территории Гомеля".

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Тихановской и других членов Координационного совета. Их обвиняют в создании "экстремистского формирования" и руководства им с целью захвата государственной власти. В середине октября в Беларуси объявляли Тихановскую в межгосударственный розыск (включая территорию РФ).

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