Сенсорную кнопку хотели ввести еще во времена Яценюка и Парубия, а ввели сейчас, потому что "ЕС" дожала Разумкова, - Геращенко
Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в эфире Еспресо.TV .
"Для того чтобы быть честным человеком и не голосовать за кого-то, - законы не нужны. Но набрали новых лиц. Они - лица новые и, в принципе, старые. Мы видим, что они даже министров назначали с кнопкодавительством. Поэтому важно, чтобы мы ввели наконец сенсорную кнопку, которая была разработана еще во времена Парубия ", - отметила политик.
Геращенко напомнила, что сенсорная кнопка не является ноу-хау действующей власти, а еще экс-глава Рады Яценюк инициировал ее внедрение, однако команда экс-президента Януковича не проявила соответствующей политической воли для борьбы с кнопкодавительством.
"В свое время Парубий сделал все, чтобы внедрить сенсорную кнопку, и у нас уже был отработан механизм ее введения. И планировалось, что на сессии в сентябре 2019 года она наконец заработает. Зеленский тогда незаконным способом просто распустил парламент. И, собственно, вот эта команда (монобольшинство "Слуга народа", - ред.) ворует наше время. Она украла полтора года в этой Раде, когда нужно было ввести сенсорную кнопку ", - отметила Ирина Геращенко.
Народный депутат подчеркнула, что если бы оппозиция, а особенно "ЕС", не дожала, сенсорной кнопки в ВР не было бы до сих пор.
"Поэтому мы дожали, оппозиция," Европейская солидарность " в первую очередь, к председателю ВР, чтобы были возбуждены уголовные дела по кнопкодавительству, и сенсорная кнопка заработала", - добавила Ирина Геращенко.
- Напомним, 2 марта народные депутаты впервые проголосовали в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко иронично заявил, что после запуска сенсорной кнопки кнопкодавить сможет тот, у кого есть третья рука .
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