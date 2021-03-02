С начала 2021 года в ВСУ приняли более 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

2 марта, 2021, 20:22

С начала года в ряды Вооруженных Сил Украины на контракт приняли более 4,2 тысячи человек

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, с начала 2021 года на военную службу по контракту приняли более 4,2 тыс. человек, из них офицерского состава - более 150 человек.

В свою очередь в 2020 году на военную службу по контракту приняли около 34 тыс. человек, среди них офицерского состава - 2,9 тыс. человек.

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