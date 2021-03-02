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Espreso.tvОбществоРуководители ФСБ и пенитенциарной службы, заместители Шойгу и руководителя администрации Путина: США назвали имена подсанкционных россиян

Руководители ФСБ и пенитенциарной службы, заместители Шойгу и руководителя администрации Путина: США назвали имена подсанкционных россиян

Министерство финансов США опубликовало список российских чиновников и компаний, в отношении которых будут применены санкции из-за причастности к отравлению и приговору оппозиционеру Алексею Навальному

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под санкции попали:

  • директор ФСБ Александр Бортников
  • первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко
  • генпрокурор Игорь Краснов
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

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Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

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