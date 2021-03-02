Руководители ФСБ и пенитенциарной службы, заместители Шойгу и руководителя администрации Путина: США назвали имена подсанкционных россиян
2 марта, 2021, 21:01
Министерство финансов США опубликовало список российских чиновников и компаний, в отношении которых будут применены санкции из-за причастности к отравлению и приговору оппозиционеру Алексею Навальному
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под санкции попали:
- директор ФСБ Александр Бортников
- первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко
- генпрокурор Игорь Краснов
- начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин
- заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.
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Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
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