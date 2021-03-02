Россия пытается дискредитировать западные вакцины, - Боррель
Об этом он заявил, выступая на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству, пообещав усилить меры по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности по ЕС, сообщает DW.
По словам главы европейской дипломатии, кампании по распространению ложной информации особенно губительны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизни людей.
"Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждение о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий является вакцины против COVID - 19 и так называемая вакцинная дипломатия.
По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную.
"Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждение о том, что после получения вакцины Pfizer / BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали", - сказал он.
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